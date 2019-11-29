Одна из первых бортпроводниц БССР: «Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня»

Источник материала: СТВ

В 1954 году в Беларуси вводят должность бортпроводника. Вместо кастинга устраивают обычный смотр в медучилище, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси» . Деловое предложение от начальника отдела кадров тут же получает студентка Олимпиада Пилипенко. Она и стала одной из первых бортпроводниц БССР. Азы новой профессии осваивать пришлось, буквально, на лету.





Олимпиада Пилипенко, бортпроводник (1954-1980 гг.):

Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня. Основное – культура: вежливо встретить людей, всегда с улыбочкой.





Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):

Не было никаких кастингов, не было учёбы в учебных центрах. Принимали и сразу отправляли в полёт.