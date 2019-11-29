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Одна из первых бортпроводниц БССР: «Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня»
Источник материала: СТВ
В 1954 году в Беларуси вводят должность бортпроводника. Вместо кастинга устраивают обычный смотр в медучилище, рассказали в одной из серий документального цикла
Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):
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Одна из первых бортпроводниц БССР: «Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня»
В 1954 году в Беларуси вводят должность бортпроводника. Вместо кастинга устраивают обычный смотр в медучилище, рассказали в одной из серий документального...
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