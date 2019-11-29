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Одна из первых бортпроводниц БССР: «Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня»

30.11.2019 15:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В 1954 году в Беларуси вводят должность бортпроводника. Вместо кастинга устраивают обычный смотр в медучилище, рассказали в одной из серий документального цикла «Тайны Беларуси». Деловое предложение от начальника отдела кадров тут же получает студентка Олимпиада Пилипенко. Она и стала одной из первых бортпроводниц БССР. Азы новой профессии осваивать пришлось, буквально, на лету.

Одна из первых бортпроводниц БССР: «Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня»

Олимпиада Пилипенко, бортпроводник (1954-1980 гг.):
Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня. Основное – культура: вежливо встретить людей, всегда с улыбочкой.

Одна из первых бортпроводниц БССР: «Была женщина очень активная из командного состава. Она меня учила три дня»

Александра Сенькова, бортпроводник (1961-1981 гг.):
Не было никаких кастингов, не было учёбы в учебных центрах. Принимали и сразу отправляли в полёт.

Люди в материале: Олимпиада Пилипенко, Александра Сенькова
 
 
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В 1954 году в Беларуси вводят должность бортпроводника. Вместо кастинга устраивают обычный смотр в медучилище, рассказали в одной из серий документального...
 
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