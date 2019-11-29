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Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?

30.11.2019 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Недавно в соцсетях у россиянок появился новый тренд. Девушки захотели сделать себе аномальную форму губ. Она получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола». 

Автором идеи является Емельян Брауде, известный проведением косметологических процедур без медицинского образования. Среди клиенток мужчины нашлись желающие сделать себе уголки на губах. И постепенно на такую форму возник тренд. 

Как сообщает РИА Новости, каких-либо проблем из-за процедуры быть не должно. По словам врача-косметолога Александры Гонт, изменение губ безболезненно и не имеет рисков для здоровья. Кроме того, постепенно губы вернутся к своему естественному виду. 

Однако Гонт подчеркнула, что если подобные процедуры проводит не квалифицированный врач, а человек без медицинского образования, то могут быть проблемы у аллергиков, и есть риск появления шрамов из-за образования рубцовой ткани. 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?
Фото: instagram.com/emelianbraude_ 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?
Фото: instagram.com/ache.cosm 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?
Фото: instagram.com/chashkova_pm_novosibirsk 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?
Фото: instagram.com/chashkova_pm_novosibirsk 

Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?
Фото: instagram.com/chashkova_pm_novosibirsk 

Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая сделала себе 300 косметических операций.

Причина в её матери – здесь подробности

Люди в материале: Емельян Брауде
 
 
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Недавно в соцсетях у россиянок появился новый тренд. Девушки захотели сделать себе аномальную форму губ. Она получила название «губы-осьминоги» или «губы...
 
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