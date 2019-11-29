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Возможны шрамы и аллергия. Чем опасен новый тренд «губы дьявола»?
Источник материала: СТВ
Недавно в соцсетях у россиянок появился новый тренд. Девушки захотели сделать себе аномальную форму губ. Она получила название «губы-осьминоги» или «губы дьявола».
Автором идеи является Емельян Брауде, известный проведением косметологических процедур без медицинского образования. Среди клиенток мужчины нашлись желающие сделать себе уголки на губах. И постепенно на такую форму возник тренд.
Как
Однако Гонт подчеркнула, что если подобные процедуры проводит не квалифицированный врач, а человек без медицинского образования, то могут быть проблемы у аллергиков, и есть риск появления шрамов из-за образования рубцовой ткани.
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая сделала себе 300 косметических операций.
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Недавно в соцсетях у россиянок появился новый тренд. Девушки захотели сделать себе аномальную форму губ. Она получила название «губы-осьминоги» или «губы...
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