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На центральной почте г. Солигорска — капитальный ремонт.

30.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


14 ноября 2019 20:57 5070

На центральной почте г. Солигорска - капитальный ремонт.

Автор: Эдуард Кидяев.

С 18 ноября 2019 года центральное городское отделение почтовой связи (далее ОПС) № 7 по улице Козлова, 31 временно приостанавливает обслуживание населения в связи с капитальным ремонтом здания. И приносит извинения жителям города за временные неудобства.

На центральной почте г. Солигорска — капитальный ремонт.

Солигорский региональный узел почтовой связи Минского филиала РУП «Белпочта» также разъясняет нюансы изменений работы в связи с ремонтом. Так, центральная почта успокаивает население Солигорска и Солигорского района, что получить почтовые услуги (выплата пенсий/пособий, приём/выплата переводов, приём почтовых отправлений, оформление подписки и др.), оплатить коммунальные и иные платежи можно в любом отделении почтовой связи нашего города.

А вот пункт выдачи почтовых отправлений и Бизнес-почта по улице Козлова,31 будут работать, как обычно. Обслуживание почтальонами улиц и домов, закреплённых за ОПС №7, тоже не изменится.

На центральной почте г. Солигорска — капитальный ремонт.

Контактный телефон для справок 312985, 312370.

Функции и режим работы центрального отделения связи переносятся в почтовое отделение № 6, по адресу: г. Солигорск, ул.Козлова,40 (напротив ресторана «Теремъ»). Обслуживание клиентов будет производиться ежедневно без обеда и выходных дней:

— понедельник-суббота с 9:00 до 20:00
— воскресенье с 9:00 до 16:00.

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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14 ноября 2019 20:57 5070 На центральной почте г. Солигорска - капитальный...
 
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