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На центральной почте г. Солигорска — капитальный ремонт.
30.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 ноября 2019 20:57 5070
На центральной почте г. Солигорска - капитальный ремонт.
С 18 ноября 2019 года центральное городское отделение почтовой связи (далее ОПС) № 7 по улице Козлова, 31 временно приостанавливает обслуживание населения в связи с капитальным ремонтом здания. И приносит извинения жителям города за временные неудобства.
Солигорский региональный узел почтовой связи Минского филиала РУП «Белпочта» также разъясняет нюансы изменений работы в связи с ремонтом. Так, центральная почта успокаивает население Солигорска и Солигорского района, что получить почтовые услуги (выплата пенсий/пособий, приём/выплата переводов, приём почтовых отправлений, оформление подписки и др.), оплатить коммунальные и иные платежи можно в любом отделении почтовой связи нашего города.
Контактный телефон для справок 312985, 312370.
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 ноября 2019 20:57 5070 На центральной почте г. Солигорска - капитальный...
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