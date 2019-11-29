На центральной почте г. Солигорска — капитальный ремонт.

С 18 ноября 2019 года центральное городское отделение почтовой связи (далее ОПС) № 7 по улице Козлова, 31 временно приостанавливает обслуживание населения в связи с капитальным ремонтом здания. И приносит извинения жителям города за временные неудобства.

Солигорский региональный узел почтовой связи Минского филиала РУП «Белпочта» также разъясняет нюансы изменений работы в связи с ремонтом. Так, центральная почта успокаивает население Солигорска и Солигорского района, что получить почтовые услуги (выплата пенсий/пособий, приём/выплата переводов, приём почтовых отправлений, оформление подписки и др.), оплатить коммунальные и иные платежи можно в любом отделении почтовой связи нашего города.



А вот пункт выдачи почтовых отправлений и Бизнес-почта по улице Козлова,31 будут работать, как обычно. Обслуживание почтальонами улиц и домов, закреплённых за ОПС №7, тоже не изменится.

