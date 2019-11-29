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«Славянскі карагод» в Горках — что это будет
30.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
VIII региональный фестиваль детского творчества «Славянскі карагод» пройдет 14 и 15 декабря в Горках. В программе — инструментальный, вокальный, хореографический, театральный жанры, изобразительное искусство и декоративно-прикладное творчество.
14 декабря
10:00 — творческая мастерская по декоративно-прикладному искусству «Путешествие в мир ремесел». Дефиле коллекции костюмов образцовой студии художественного творчества «Чародейка». Это будет проходить в Детской школе искусств и вокально-хорового мастерства (ул. Куйбышева,13).
11:00 — торжественное открытие фестиваля (ДШИиВХМ, Куйбышева, 13)
12:00-17:00 — просмотры конкурсных программ:
— инструментальный жанр (ДШИиВХМ, Якубовского, 40)
— театральный жанр (средняя школа №2, Якубовского, 31)
— вокальный жанр (ДШИиВХМ, Куйбышева, 13)
— хореографический жанр (гимназия №1, Калинина, 25)
— изобразительное и декоративно-прикладное искусство (ДШИиВХМ, Куйбышева, 4).
13:00 — представление студии батлеечных кукол «Диво» (ДШИиВХМ, Куйбышева, 4).
14:00 — творческая гостиная по изготовлению сувениров своими руками «Радуга талантов» (Куйбышева, 13).
15:00 — интерактивная экскурсия «Зимний вернисаж» ( историко-этнографический музей, Крупской, 3).
19:00 — дискотека «В кругу друзей» (амфитеатр).
15 декабря
10:00 — акция добрых пожеланий фестивалю и выставка работ победителей фестиваля (Детская школа искусств и вокально-хорового мастерства, Куйбышева, 13).
11:00 — закрытие фестиваля, гала-концерт победителей и участников (ДШИиВХМ, Куйбышева, 13).
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VIII региональный фестиваль детского творчества «Славянскі карагод» пройдет 14 и 15 декабря в Горках. В программе — инструментальный, вокальный, хореографический,...
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