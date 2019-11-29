В Барановичах столкнулись БМВ и Опель

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днем 30 ноября на перекрестке улиц Кирова и Фабричная.





Авария на перекрестке улиц Кирова и Фабричная.

















По словам очевидцев, водитель автомобиля Опель двигался по улице Фабричной со стороны бани. При повороте налево (на улицу Кирова) он столкнулся с БМВ, который проезжал на зеленый сигнал светофора.





– Пока Опель при повороте пропускал пешеходов, загорелся зеленый свет для водителей, ехавших по улице Кирова со стороны ж/д переезда, – рассказал Intex-press очевидец аварии. – Опель не успел уехать с перекрестка, а водитель БМВ уже тронулся, и произошло ДТП.