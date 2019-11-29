На службу в полицию Дубая поступил российский вездеход «Шаман»

Источник материала: Tut.by

Российский Минпромторг сообщил о том, что на службу полиции Дубая поступил один из первых вездеходов «Шаман», произведенных компанией «Авторос».



Фото: «Авторос»

Поставка осуществлена в рамках экспортного соглашения, заключенного в начале 2019 года на выставке IDEX в Абу-Даби. Контракт заключен на поставку 12 единиц техники, отмечается на сайте «Автороса» . Предполагается, что «Шаманы» будут использовать для патрулирования в горной местности и пустыне, выполнения спасательных мероприятий в случае наводнений и оползней, для спасения пострадавших в завалах и в других чрезвычайных ситуациях. Также их планируется использовать для работы в медицинских и аварийно-спасательных службах, и в качестве командно-штабных машин.



Фото: «Авторос»

6,3-метровый «Шаман» снаряженной массой 4,8 тонны оснащен трехлитровым дизелем Iveco, развивающим 146 лошадиных сил и 350 Нм крутящего момента. Коробка передач — 6-ступенчатая «механика», дорожный просвет равен 45 см, а на борту (в зависимости от модификации) могут разместиться до 12 человек. Шасси вездехода позволяет плавно передвигаться по пересеченному рельефу местности, а благодаря герметичности конструкции и установки гребного винта вездеход способен форсировать водные преграды со скоростью до 7 км/ч. На суше машина может разогнаться до 70 км/ч. От версий для российского рынка поставляемые в ОАЭ «Шаманы» отличаются доработанными системами охлаждения и кондиционирования.



Фото: Minpromtorg.gov.ru

Напомним, что накануне также появилась информация о заинтересованности полиции Дубая в приобретении нового пикапа Tesla.