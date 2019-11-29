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Почему Елизарьев стал работать в Большом: «Я таких красивых коробок сцен нигде в мире не видел»
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра Беларуси:
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Валентин Елизарьев:
Потом меня привезли в театр вот этот. Абсолютно пустой – какой-то московский театр арендовал его на лето. И я попал между репетиций спектакля, увидел голую вот эту сцену – она производит неотразимое впечатление. Я таких красивых коробок сцен нигде в мире не видел. И я для себя внутренним голосом сказал: «Я должен здесь сделать спектакль!».
Также в интервью Валентин Елизарьев рассказал:
– как отнёсся к «Лебединому озеру» по ТВ во время путча
Смотрите 30 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
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