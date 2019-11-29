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Почему Елизарьев стал работать в Большом: «Я таких красивых коробок сцен нигде в мире не видел»

30.11.2019 16:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра Беларуси:
Когда я занял призовое место на всесоюзном конкурсе, за мной пристально следили в Беларуси, где искали хореографа для этого театра. Такой у нас был министр Юрий Михайлович Михневич – светлая ему память – он, наверное, кто-то ему порекомендовал меня после конкурса, и он меня два года ждал, и со мной поддерживал связь.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Звонил, спрашивал, как дела, какие планы?

Почему Елизарьев стал работать в Большом: «Я таких красивых коробок сцен нигде в мире не видел»

Валентин Елизарьев:
Нет, я больше понимал через моих знакомых, что он у них интересовался, как там Елизарьев. И к выпуску, я защищался – моя дипломная работа была в Москве, в Московском классическом балете – к выпуску он меня пригласил в театр. Театр был на гастролях в Киеве. Я приехал смотреть труппу в Киев – белорусскую труппу смотреть в Киеве.

Труппа на меня такое странное впечатление произвела. Было раннее утро, все такие сонные были и только к часам 11 такие уже стали – что-то можно разглядеть было.

Потом меня привезли в театр вот этот. Абсолютно пустой – какой-то московский театр арендовал его на лето. И я попал между репетиций спектакля, увидел голую вот эту сцену – она производит неотразимое впечатление. Я таких красивых коробок сцен нигде в мире не видел. И я для себя внутренним голосом сказал: «Я должен здесь сделать спектакль!».

Также в интервью Валентин Елизарьев рассказал:

– как отнёсся к «Лебединому озеру» по ТВ во время путча

– о работе с Плисецкой и какие постановки готовит сейчас

– отчего чувствует себя белорусом советского происхождения

– почему любит рыбу, а не мясо

И сводил съёмочную группу на крышу театра.

Смотрите 30 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Валентин Елизарьев
 
 
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Художественный руководитель Большого театра откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
 
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