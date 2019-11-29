В Киеве прогремел взрыв в отделении банка

Источник материала: СТВ

Новости Украины. Дерзкое ограбление в Киеве: взорвано отделение банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Инцидент произошел в Днепровском районе украинской столицы, когда финансовое учреждение еще не открылось. Целью грабителей был банкомат, около которого они и заложили заряд.





Однако взрыв был настолько мощным, что разнесло почти все отделение. Внутри банка осыпался потолок, разрушился фасад здания. После этого злоумышленники забрали из банкомата все кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле.





На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливается точная сумма ущерба.