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В Киеве прогремел взрыв в отделении банка

30.11.2019 16:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. Дерзкое ограбление в Киеве: взорвано отделение банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве прогремел взрыв в отделении банка

Инцидент произошел в Днепровском районе украинской столицы, когда финансовое учреждение еще не открылось. Целью грабителей был банкомат, около которого они и заложили заряд.

В Киеве прогремел взрыв в отделении банка

Однако взрыв был настолько мощным, что разнесло почти все отделение. Внутри банка осыпался потолок, разрушился фасад здания. После этого злоумышленники забрали из банкомата все кассеты с деньгами и скрылись на автомобиле.

В Киеве прогремел взрыв в отделении банка

На месте происшествия работают правоохранители. Устанавливается точная сумма ущерба.

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Новости Украины. Дерзкое ограбление в Киеве: взорвано отделение банка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в Днепровском районе...
 
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