Источник материала: Новости Волковыска

Международная группа учёных из Великобритании и Японии выяснила, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии вызвало цунами высотой до ста метров.

Изучив данные об уровне моря вблизи вулкана Анак-Кракатау, учёные смоделировали движение цунами на компьютере.

Согласно компьютерной модели, основанной на данных об уровне моря в пяти точках вблизи вулкана, в 2018 году он вызвал волну высотой в 100 метров.

В результате ученые пришли к выводу, что последствия извержения могли быть еще более масштабными, если бы волна, высотой 100-150 метров двигалась в другом направлении, то она обрушилась бы на ближайшие берега и привела к катастрофе.

Когда цунами достигло ближайшего необитаемого острова в нескольких километрах от вулкана, то волна снизилась до 80 метров. Это обусловлено гравитационным воздействием и трением о морское дно.

В 2018 году цунами высотой всего в 3-15 метров привело к гибели 400 человек на острове Суматра.

Отметим, что во время извержения Кракатау в 1883 году цунами высотой 42 метра обрушилось на сушу, в результате чего погибли 36 тысяч человек.