Источник материала: Новости Волковыска

Спрос за падеж

На совместном заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области и областной прокуратуры рассматривались вопросы непроизводительного выбытия молодняка и обеспечения сохранности скота в сельскохозяйственных организациях. Довольно важные экономические аспекты, поскольку ежегодно из-за падежа животных отрасль теряет большие деньги. Так, в прошлом году по этой причине недосчитались 12,5 миллиона рублей, за январь — август этого — 6,7 миллиона. Потерянные средства можно было направить на развитие предприятий, выплату зарплаты работникам, другие первоочередные нужды.