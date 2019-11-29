Спрос за падеж
На совместном заседании коллегии Комитета государственного контроля Гродненской области и областной прокуратуры рассматривались вопросы непроизводительного выбытия молодняка и обеспечения сохранности скота в сельскохозяйственных организациях. Довольно важные экономические аспекты, поскольку ежегодно из-за падежа животных отрасль теряет большие деньги. Так, в прошлом году по этой причине недосчитались 12,5 миллиона рублей, за январь — август этого — 6,7 миллиона. Потерянные средства можно было направить на развитие предприятий, выплату зарплаты работникам, другие первоочередные нужды.
Проблема для аграриев не нова. Она неоднократно обсуждалась на различных уровнях, но решить ее пока не удается. К тому же из года в год количество павших животных не уменьшается, а, наоборот, увеличивается. Если, к примеру, в 2016 году падеж крупного рогатого скота в сельхозпредприятиях Гродненщины составил 9038 голов, то в 2017-м — 9660, в 2018-м — 11 011. По статистике, за девять месяцев этого года он увеличился в 8 районах из 17. Наиболее высокий рост в Островецком районе — плюс 22,3 процента, Слонимском — 10,7, Свислочском — 10,1, Сморгонском — 9,4. В Слонимском, Волковысском и Лидском районах больше, чем в предыдущем году, пало свиней. В целом пока наблюдается небольшое сокращение падежа, но сотрудники контролирующих органов уверены, что тут есть сокрытие фактов непроизводительного выбытия скота.
Председатель Лидского межрайонного комитета государственного контроля Александр Селицкий комментирует:
— Во время проверки КСУП «Белица-Агро» Лидского района установлено, что в товарно-транспортную накладную внесены сведения о реализации 10 голов КРС Ошмянскому филиалу облпотребобщества. В действительности поставка не осуществлялась. По указанному факту возбуждено уголовное дело. В КСУП «Баума» Ивьевского района по документам продано населению 116 телят, средний вес которых не превышал 28 килограммов. Установлено, что в большинстве случаев это слабый молодняк, который подлежал прирезке. Аналогичные факты продажи молодняка с низкими весовыми категориями установлены в КСУП «Рассвет-Агро» Вороновского, «Юратишки» Ивьевского, «Мижевичи» Слонимского, в нескольких сельхозпредприятиях Дятловского и Ошмянского районов. Чаще всего за этим стоит скрытый падеж скота.
По словам прокурора области Виктора Корзуна, в этом году 115 человек привлечены прокуратурой к дисциплинарной ответственности и 16 — к административной. Возбуждено 13 уголовных дел по фактам приписок и искажения отчетности. Несмотря на это, выявляются все новые нарушения действующего законодательства. Чаще всего приписывают привесы, чтобы приукрасить отчетность, занять лучшие места в соревнованиях.
На сокращение поголовья скота оказывает влияние и увеличение количества мертворожденных телят. «В прошлом году по этой причине аграрии области недосчитались 13 700 голов, — отмечает председатель Комитета госконтроля области Анатолий Дорожко. — К потере зачастую приводят нарушения в кормлении и содержании скота».
Заболевания животных происходят не только от бесхозяйственности, условий, в которых они содержатся, но и недостатка специалистов. В некоторых районах наблюдается острая нехватка ветврачей. По состоянию на 1 сентября обеспеченность ими в Свислочском районе составляла 60 процентов, Слонимском — 61, Вороновском — 63, Мостовском — 66, Ошмянском — 67. А в отдельных сельхозорганизациях — менее 30 процентов.
Первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук одну из главных причин кадрового голода в животноводстве видит в низкой зарплате у этой категории работников. Просмотрели, дескать, объявления в газете. Некоторые хозяйства, приглашая специалистов, предлагают им оклад 350—400 рублей. Работать за такие небольшие деньги вряд ли кто-то согласится. Поэтому не случайно в аграрный университет, к примеру, поступает 640 человек. Через пять лет приходит в сельское хозяйство 170, а после двухгодичной отработки остается только 80. Отчасти идут на приписки именно для того, чтобы не наказывать ветврача. Ведь у него и без того маленькая зарплата. Несколько раз накажешь рублем — уйдет. Кто тогда работать будет?
Оставлять без внимания правонарушения и преступления в аграрном секторе нельзя. Как быть? Председатель Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Валерий Хелский видит выход из этой ситуации в продаже худших, экономически несостоятельных предприятий инвесторам. Поскольку, несмотря на все прилагаемые усилия, в основном именно экономически слабые хозяйства портят статистику сохранности скота. По его словам, за девять истекших месяцев облсельхозпродом и подчиненными ему районными службами проведено 4300 проверок сельхозпредприятий. Установлено 2300 различных нарушений, 340 человек наказаны. Ежемесячно подводятся итоги работы в животноводстве, каждый квартал — с участием председателя облисполкома Владимира Кравцова. На таких совещаниях детально рассматриваются выявленные нарушения, выносятся конкретные решения. Ежеквартально проходят семинары-учебы на базе лучших сельскохозяйственных организаций для специалистов. Тем не менее проблема остается нерешенной.
Сейчас в области несколько десятков слабых сельхозпредприятий, которым срочно нужна финансовая поддержка. Но где для всех найти инвесторов? Конечно, многое зависит от того, кто стоит у руля хозяйства. Его знаний, опыта, умения управлять трудовым коллективом. Однако в условиях недостатка денег сложно быстро поменять ситуацию в лучшую сторону, а иногда вообще невозможно. И, как показывает практика, зачастую никакая смена руководства не помогает. В советские времена, помнится, долги с колхозов и совхозов периодически списывали. Теперь такой практики нет. Поэтому выжить, а тем более наступательно развиваться в условиях, когда все заработанные деньги уходят на погашение кредитов, фактически невозможно,