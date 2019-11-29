Источник материала: Новости Волковыска

Прокуратура Гродненщины выявила серьезные факты нарушения законодательства о защите прав детей-сирот. Причем обижают их как собственные опекуны, так и местные исполнительные и распорядительные органы, наделенные функциями по опеке и попечительству. Корреспондент «Р» разбиралась в вопросе.



Чужой карман



Безусловно, местные исполнительные и распорядительные органы, наделенные функциями по опеке и попечительству, в целом выполняют свои задачи по устройству детей, оставшихся без родителей. Но проверки показывают: нарушения все-таки есть. Помощник прокурора области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Жанна Борщевская говорит:



— В последние годы особое внимание уделяем детям, воспитывающимся в замещающих семьях, интернатах либо находящимся на гособеспечении в учреждениях профессионально-технического или среднего специального образования. В этом году проверки проводились по всей области. Особое внимание уделяли защите имущественных прав. Недостатки приобрели системный характер в Мостовском районе. Там выявлено сразу несколько фактов, когда приемные родители (опекуны) снимали деньги с вкладов подопечных, открытых для перечисления пенсий по потере кормильца. Однако средства использовались отнюдь не на нужды детей.



По мнению собеседницы, управления или отделы образования не всегда проводили детальный анализ представленных опекунами и приемными родителями отчетов о расходовании целевых выплат. Как следствие, отчеты не отражали реальное положение дел, а органы опеки и попечительства не принимали мер к защите имущественных прав подопечных.



— Когда стала изучать отчеты о расходовании денежных средств, в ряде случаев не было никаких документов, подтверждающих, что средства потрачены именно на нужды детей. Суммы снимались большие, но никаких дорогостоящих покупок — к примеру, компьютеров, телефонов, ноутбуков — у воспитанников не было.



Понятно, что ежемесячного пособия, которое получают воспитатели или опекуны, не всегда хватает. Но при этом обязательно должны быть представлены подтверждающие покупки документы. В одном из случаев приемная мама потратила более 5000 рублей. Сумма солидная. В Волковысском районе был случай, когда опекун отчиталась о туристической поездке на море. На деле выяснилось, что ребенок никуда не выезжал. Аналогичная ситуация зафиксирована и в Берестовицком районе. Выявлены факты расходования опекуном денежных средств на ремонтные работы, приобретение дорогостоящей бытовой техники. При этом новые предметы в опись имущества подопечных органы опеки и попечительства вносили не всегда.



Согласно законодательству пенсии по случаю потери кормильца детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплачивают через банки на их лицевые счета. Во время проверки выявлено, что пенсии нескольких детей перечислялись на карт-счета их попечителей либо на отделение почтовой связи. Из-за этого дети не могли получить обоснованный доход за хранение денег на банковском счете, а органы опеки и попечительства — проверить расходование средств подопечных.



В поисках управы



Вопрос обеспечения детей-сирот жильем — особый повод для беспокойства. Никто не говорит о том, что ребята оказываются на улице. Как правило, их обеспечивают общежитиями. Кто-то снимает комнаты или квартиры. За прошлый год в Гродно только четыре сироты смогли улучшить свои жилищные условия. В прошлом году в восьми районах области лица указанной категории вообще не получали жилье, а в некоторых ситуация повторяется из года в год.



— По области цифра тоже скромная, — вынуждена констатировать факты помощник прокурора области. — В прошлом году на Гродненщине, по информации главного статистического управления, квартирный вопрос решили всего 29 из 1876 лиц сиротской категории, достигших 18 лет. Из них 27 человек получили социальное жилье. Еще 1634 ребенка до 18 лет состоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.



Согласно законодательству жилые помещения социального пользования лицам из числа детей-сирот должны предоставляться в течение 5 лет после достижения ими совершеннолетия либо по их желанию в течение одного года после окончания учреждения высшего образования.