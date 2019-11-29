Источник материала: Новости Волковыска

В ночь с 29 на 30 ноября 2019г неизвестные лица взорвали банкомат и ограбили отделение "Ощадбанка" на улице Энтузиастов в Киеве. Вся улица, оказалась усыпанной деньгами, сообщает портал strana.

Взрыв совершили двое неизвестных. Вокруг здания разлетелись купюры номиналом 100 гривен. Эпицентр взрывной волны шел от банкомата. Вероятно, именно он был целью злоумышленников.

Но детонация была такой сильной, что разнесло не только сам банкомат, но и едва ли не все отделение. Пострадавших нет.

На место происшествия прибыли следователи для установления всех фактов нападения на банк. Сумма похищенных наличных средств устанавливается.

По горячим следам полиция ввела план-перехват "Сирена". По ориентировке разыскивают автомашину похитителей. Однако пока на след злоумышленников выйти не удалось.