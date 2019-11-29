Источник материала: Новости Волковыска

Каждый день около 200 человек в стране получают штрафы за отсутствие светоотражателей. Игнорирование таких элементов порой становится фатальным, ведь в темное время суток наезды на пешеходов и велосипедистов нередко случаются из-за того, что водители замечают их слишком поздно. Почему участники дорожного движения не хотят носить фликеры? Об этом рассказывает Знамя юности.

За десять месяцев этого года по вине пешеходов в стране произошло 323 дорожно-транспортных происшествия: 87 человек погибли, 244 получили травмы. В 122 случаях пешеходы находились в состоянии алкогольного опьянения. А сколько были обозначены светоотражающими элементами? Отдельной графы в общей статистике нет, но старший инспектор по агитации и пропаганде специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» МВД Ольга Аминова для примера приводит данные всего одних суток:

– Ночью 21 ноября на могилевской трассе 24-летний водитель «Фольксвагена Поло» совершил наезд на жителя Гродно, находившегося в правой крайней полосе. Вечером того же дня в Пружанском районе был сбит 53-летний мужчина, который двигался навстречу автомобилю по проезжей части. Примерно в 17:40 под Ляховичами 62-летняя женщина, пересекая дорогу, попала под колеса «Ауди 80».

Пешеходы скончались на месте, все они шли без фликеров, продолжает Ольга:

– В случае движения по краю проезжей части че­ловек обязан использовать световозвращающие элемен­ты в темное время суток. За нарушение ПДД предусмотрен штраф от 1 до 3 базовых величин.

Согласитесь, и 25 с лишним рублей, и 51, а тем более 76,5 обидно платить за отсутствие мелочи, которая по сравнению со штрафом стоит копейки. А в иных случаях именно она способна сохранить самое дорогое – здоровье и жизнь. Зная это, инженер Катерина Ковтун одним блестящим элементом не ограничивается. Работает она в Минске, а живет за городом, недалеко от аэропорта:

– Часто хожу по неосвещенной дороге. Один фликер всегда висит на ручке сумки, другой дополнительно надеваю на руку, также включаю фонарик в телефоне, которым свечу под ноги, чтобы другие меня видели. Безопасность превыше всего, этому меня родители учили с детства. Да и как водитель прекрасно понимаю, что в темноте заметить движущийся силуэт нереально. Отговорка у тех, кто вышел на дорогу без фликера, одна: мне недалеко идти. Люди не понимают, что пренебрежение правилами может закончиться тем, что они больше никогда ходить не будут. И то, что штрафы дают пешеходам-невидимкам, – правильно. Ведь зачастую страдают не только нарушители, но также водитель и его пассажиры.

А модельер-конструктор Анна Евсейкина, которая живет в Острошицком Городке, убеждена, что светоотражатели нужны не только людям, но и братьям нашим меньшим:

– Не раз убеждалась, что в пригороде, где не все улицы хорошо освещены, у пешехода с фликером больше шансов быть замеченным. Но заведя собаку, поняла, что для утренних и вечерних прогулок специальный ошейник, который светится в темноте, необходим и ей.

Много места фликер не занимает, он недорогой, продается в виде браслетов, подвесок, наклеек, брелоков, значков – вариантов сделать себя заметным и не испортить образ достаточно. Но 200 штрафов в день говорят о том, что многие пренебрегают простой и доступной мерой защиты. Почему?

– А вы спросите об этом у них, – предлагают сотрудники ДПС службы эскортирования специального подразделения дорожно-патрульной службы «Стрела» МВД. В пятницу вечером отправляемся в рейд со старшими инспекторами Егором Кузмичевым и Сергеем Дубровским в Минский район, где деревенские улицы не так хорошо освещены, как городские.

На подъезде к садовому товариществу «Звездное» майор милиции Дубровский притормаживает возле дамы в темной куртке:

– Пешеход идет по ходу движения и к тому же без фликеров.

На первое замечание Евгения находит объяснение: идти слева в данном месте опасно – из-за крутого поворота может выскочить машина. А вот по поводу светоотражателя не спорит:

– Обычно ношу. А в этот раз думала, что до темноты вернусь домой.

Без фликера навстречу машине ДПС идет и председатель садового товарищества Иван Васильевич:

– 20 метров до соседнего здания, вышел без ничего. Но дома фликеры есть, да и фонари загорятся, когда смеркаться начнет.

«Еще ж не темно!» – отве­чает на приветствие житель деревни Тарасово, понимая, зачем возле него остановилась машина ДПС:

– А через десять минут будете идти обратно в потемках, – приводит аргумент майор милиции Кузмичев.

– Жена отправила в магазин, я бегом, – обещает Олег Францевич. И добавляет, что как водитель с 40-летним стажем хорошо с ПДД знаком и сам не любит невидимок.

С сыном-школьником и малышом в коляске спешит в мини-маркет и молодая мама:

– Как раз перед выходом сказала старшему, чтобы взял фликер. А он мне: «Мама, светло же». Вот, пожалуйста, добрались до магазина, и уже стемнело.

В темное время суток важно обозначить фликером не только пешехода, но и коляску.

На первый раз путникам – устное замечание и свето­от­ражающие брелоки в подарок, чтобы всегда были заметны в сумерках. А двух следующих пешеходов проверяют по базе. Один дважды привлекался к ответственнос­ти, другой трижды – без фликеров их уже останавливали. Вот и сейчас хоть и шли оба разными дорожками, аргумент у них одинаковый: «Я же туда и обратно». Но старшие инспек­торы его не принимают:

– Вы ставите под угрозу и себя, и водителей.

С бланками на оплату штрафа нарушителям передают и по фликеру. Наденут ли?

Почему фликеры продаются с ниткой?

Самый популярный ответ (он же и неправильный) – чтобы вешать на шею. На самом деле нитка нужна, чтобы привязать светоотражающий элемент к замку сумки, верхней одежде, карману и при необходимости доставать. Болтаясь на уровне колена, фликер «работает» наиболее эффективно: в этом случае он виден сбоку, спереди и сзади.

СКАЗАНО

Анна Банадык, официальный представитель УГАИ МВД:

– Есть несколько причин, почему пешеходы выходят на дорогу без фликеров. Теряют, забывают, считают, что это не нужно или некрасиво. По нашим наблюдениям, школьники и пожилые люди – более законопослушны. Если им дать фликер и напомнить, что его нужно носить в темное время суток, то они будут это делать. Чаще всего отказываются от светоотражающих элементов студенты и молодежь до 35 лет, которая в угоду моде пренебрегает безопасностью. В этом плане дети намного лучше соблюдают правила и нередко сами учат взрослых, как вести себя на дороге.