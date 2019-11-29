Источник материала: Новости Волковыска

Положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите изменится уже в 2020 году. Проект соответствующего постановления подготовлен и проходит процедуру согласования. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель Министра труда и социальной защиты Александр Румак на мероприятии в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре (БПОВЦ) в преддверии Дня инвалидов.

Действующее положение о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по труду, занятости и социальной защите было утверждено постановлением Совета Министров от 11 декабря 2007 года № 1722. В перечень включены 72 средства, бесплатно предоставляемых (за исключением некоторых, типа смартфонов для незрячих, которые оплачиваются частично) органами по труду, занятости и социальной защиты, учреждениями здравоохранения, а также Белорусским протезно-ортопедическим восстановительным центром. «Подготовлен проект постановления Совета Министров, которым предусмотрен механизм компенсации при самостоятельном приобретении средств реабилитации. Предполагается, что 11 средств из перечня люди смогут приобретать сами», – сказал Александр Румак. Он подчеркнул, что предоставление средств социальной реабилитации – один из важных элементов интеграции людей с инвалидностью в общество, на что ориентирована Беларусь, особенно после подписания Конвенции о правах инвалидов.

Минтруда рассчитывает, что проект Закона «О правах инвалидов и их социальной интеграции» также будет подписан в 2020 году. В документе предусмотрены механизмы для улучшения возможностей по трудоустройству людей с инвалидностью – через квотирование мест на предприятиях и в организациях. «Если предприятие не будет выполнять доведенную квоту, должна быть компенсация в специальный фонд, средства из которого будут направляться на финансирование оборудования рабочих мест для людей с инвалидностью», – добавил Александр Румак.

Продолжится создание доступной среды для всех, в том числе людей с инвалидностью. «Во всех регионах выявляем здания, где необходимо обустроить безбарьерную среду для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Будем планировать в новой государственной программе на 2021–2025 годы мероприятия по обеспечению доступной среды в жилых зданиях, продолжится работа и на объектах социальной инфраструктуры», – заверил замминистра.

В Беларуси насчитывается около 570 тыс. людей с инвалидностью, или 6 % населения страны.

По индивидуальным меркам

Изготовлением средств реабилитации занимается Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр. По словам генерального директора центра Владимира Калевича, на этот год БПОВЦ были заключены договоры о предоставлении технических средств реабилитации на Br21 млн – из местных бюджетов, на Br6 млн – из республиканского. Т.е. на такую сумму люди с инвалидностью получили средства, изготовленные центром (включая его филиалы).

Как пояснила начальник технологического отдела Наталья Барсукова, ортопедическая обувь изготавливается вручную под индивидуальные параметры и медицинские показания и только из натуральной кожи. С учетом этого средняя стоимость в Br120-150 – это недорого. Особенно в сравнении с аналогами в России и тем более Германии. Поэтому в БПОВЦ поступает немало заказов из-за границы. Также пользуются услугами пошива обуви люди с нестандартным размером.

«Мы изготавливаем более 20 видов ортопедии для различных деформаций. Если деформация стопы сложная, сначала делается экспериментальная заготовка, после примерки – корректировка. В остальных случаях – по меркам. Очень много шьем для детей с ДЦП. Подобная обувь не может быть серийной», – подчеркнула Наталья Барсукова. Особое внимание она обратила на высочайший уровень квалификации мастеров, которые дополнительно проходят 5-6-месячное обучение, чтобы освоить основы ортопедии.

Ежемесячно только на головном предприятии в Минске изготавливается около 1 тыс. пар. А есть еще филиалы в регионах. Пошив детской пары занимает в среднем месяц, взрослой – чуть больше.

На предприятии постоянно расширяется ассортимент, осваиваются и внедряются новые технологии изготовления. Номенклатура изделий насчитывает более тысячи наименований. Сейчас БПОВЦ отправляет на выставку «Здравоохранение-2019» в Москву целый комплекс технических средств реабилитации, протезно-ортопедических изделий этого года. Некоторые из них еще только проходят процедуру сертификации. Это различного типа коляски, детские коляски и деревянные кресла для детей с ДЦП, ходунки, приспособления для купания детей с ДЦП, бандажные, протезно-ортопедические изделия, а также профилактические стельки и обувь.

Реабилитация без препятствий

Спектр услуг БПОВЦ широк. Это не только проектирование и изготовление инвалидных кресел-колясок и прочих технических средств социальной реабилитации, пошив ортопедической обуви по индивидуальным заказам, стационарное протезирование и обучение ходьбе и пользованию протезами. В центре предлагается большое количество лечебно-реабилитационных и физкультурно-оздоровительных услуг. Их оказывают проходящим курс реабилитации, процедуру протезирования, а также инвалидам I группы из Минска, а на платной основе – всем желающим. На территории комплекса БПОВЦ создана безбарьерная среда.

Каждую неделю в физкультурно-оздоровительном отделении занимаются 150 групп. На весь лечебно-реабилитационный комплекс приходится около 15 тыс. посещений в месяц. Благодаря возможности размещения с проживанием даже иногородние дети, у которых есть проблемы с позвоночником, сколиоз, могут на каникулах проходить здесь оздоровление, заниматься ЛФК. Платные услуги, например, обучение плаванию малышей или занятия в отлично оборудованном тренажерном зале, оказываются всем желающим.