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Экспозиционный зал принял первых посетителей

30.11.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В Ивьевском музее национальных культур – единственном в области музее  такого направления сегодня открыли еще один экспозиционный зал — «Белорусские евреи» Долгая работа завершена. И теперь, как сказала научный сотрудник музея Марина Петровна Позняк,  составлена картина для полного восприятия неповторимости одного из неповторимых уголков Беларуси – нашего города Ивье с его многовековой историей, культурой, которые складывались из особых этнических, национальных, религиозных условий.

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

На открытии экспозиции присутствовали: председатель Ивьевского районного исполнительного комитета, главный специалист управления культуры Гродненского облисполкома Оксана Николаевна Коханова,  заместитель директора Гродненского государственного историко-археологического музея Алеся Ивановна Савчук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивьевского райисполкома Ольга Чеславовна Борко, главный раввин Религиозного объединения прогрессивного иудаизма Беларуси Григорий Абрамович, ксендз Ян Гавецкий, протоиерей Вячеслав Пашкевич, председатель татарской общины города Ивье Иван Матвеевич Шабанович, гости из Лиды, Минска, Гродно и, конечно же, Тамара Моисеевна Кощер, уроженка    города Ивье, израильтянка, председатель Международного белорусско-израильского проекта «Корни» и многие другие.

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Экспозиционный зал принял первых посетителей

Это значительное событие для музея и для города, который гордится своим прошлым и бережет свое «сегодня» во имя будущего.

В. ГУЛИДОВА. Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

(Материал о  событии будет размещен на сайте дополнительно).   

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Ивьевском музее национальных культур – единственном в области музее  такого направления сегодня открыли еще один экспозиционный зал — «Белорусские...
 
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