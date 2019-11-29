Безвизовый Дед Мороз со Снегурочкой сегодня на Ивьевщине! (дополнено)

Источник материала: Ивьевский край

Главный Дед Мороз Гродненской области живет на Августовском канале. И, конечно же, все просторы зимней Гродненщины доступны ему всегда. Но больше недели назад появились у нас гости с Северного полюса - Дед Мороз со Снегурочкой прибыли с самых холодных окраин материка. Приехали без виз – именно так на Гродненщине встречают желанных гостей, прибывающих к нам с добрым сердцем и открытой душой. Хозяин зимы с внучкой побывали на главном областном хлебосольном празднике – фестивале-ярмарке «Дажынкі-2019».

По пути в Елку(агрогородок на Зельвенщине), где Дед Мороз и Снегурочка зажгут праздничную елку, они путешествуют по городам и весям Гродненской области с целью ознакомления с местами, которые в последние годы стали привлекательными для туристов, посещающих наши края. А показать нам есть что. В каждом районе разработаны свои туристические маршруты по достопримечательным местам. А всезнающие гиды делают такие экскурсии просто незабываемыми. По крайней мере, у нас в Ивье, где всю работу с туристами взял на себя музей национальных культур, это именно так. И сегодня в этом могут убедиться упомянутые выше безвизовые гости.

Именно с музея национальных культур началось их знакомство с нашим молодым и старым многонациональным и многоконфессиональным городом, где представлены главные религии мира – христианство, ислам и долгие века (до Великой Отечественной войны) иудаизм.





























Все гости города делают свои основные снимки у визитки Ивья – монументального знака, символизирующего толерантность, добрососедство и веротерпимость ивьевчан. Улыбнулись здесь городу и горожанам, а также фотообъективам и безвизовые северные гости.

А дальше по старой улице Бернардинцев (ныне улица Карла Маркса) спустились Дед Мороз и Снегурочка и сопровождающие их лица к городскому озеру, где к прошлогодним «Дажынкам» на набережной появилась целая галерея сказочных героев и водных фигур, которую создавали в подарок городу мастеровые люди всех районов области; увидели старый млын (еще одна визитка города), обустроенный Уголок влюбленных около озера, где на скамейке удобно примостилось влюбленное сердце. И, конечно же, залюбовались древним и вечно молодым костелом святых апостолов Петра и Павла, а также фигурой Христа, созданного по подобию той, которая возносится в небеса Рио-де-Жанейро.

















































































За такой короткий визит, конечно же, нельзя все увидеть и оценить. Но мы зовем их, а также жителей области, республики, других стран приезжать к нам в гости. Вы не только увидите достопримечательности, исторические и культурные ценности, но и пообщаетесь с чудесными людьми разных национальностей и вероисповеданий, которые живут здесь.

В Ивьевском районе есть и свой новогодний персонаж – Дед Зимник. Вместе с Бабой Завирухой он живет в Сказочном лесу. И уже много лет принимает гостей (и детей, и взрослых)¸предлагает им волшебный квест, новогоднее представление и, конечно же, подарки. Приезжайте, гости дорогие, мы вас ждем!

…В конечный путь своего путешествия – агрогородок Елка Зельвенского района наши сегодняшние северные безвизовые гости прибудут 7 декабря, где состоится зажжение огней новогодней красавицы-елки и большой праздник.

В. ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.