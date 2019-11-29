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Белорусский квартет выступает в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону. Онлайн

30.11.2019 17:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Первый день Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершится смешанной эстафетой.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Нашу команду представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Сергей Бочарников, Антон Смольский.

Главные фавориты выставили следующие квартеты:

Германия: К. Хорхлер, Херманн, Шемпп, Долль.

Норвегия: Тандреволд, Экхофф, Т. Бё, Й. Бё.

Россия: Юрлова, Миронова, Малышко, Логинов.

Италия: Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш.

Франция: Эмонье, Бескон, Фийон-Майе, Фуркад.

Швейцария: С. Гаспарин, Хекки, Вегер, Финелло.

Швеция: Перссон, Брурссон, Нелин, Понсилуома.

Чехия: Пускарчикова, Давидова, Моравец, Крчмар.

Украина: Вита Семеренко, Блашко, Прима, Лесюк.

Австрия: Швайгер, Иннерхофер, Ляйтнер, Ландертингер.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.

 
 
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Первый день Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершится смешанной эстафетой.
 
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