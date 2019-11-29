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Белорусский квартет выступает в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону. Онлайн
Источник материала: Tut.by
Первый день Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершится смешанной эстафетой.
Нашу команду представят Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Сергей Бочарников, Антон Смольский.
Главные фавориты выставили следующие квартеты:
Германия: К. Хорхлер, Херманн, Шемпп, Долль.
Норвегия: Тандреволд, Экхофф, Т. Бё, Й. Бё.
Россия: Юрлова, Миронова, Малышко, Логинов.
Италия: Виттоцци, Вирер, Хофер, Виндиш.
Франция: Эмонье, Бескон, Фийон-Майе, Фуркад.
Швейцария: С. Гаспарин, Хекки, Вегер, Финелло.
Швеция: Перссон, Брурссон, Нелин, Понсилуома.
Чехия: Пускарчикова, Давидова, Моравец, Крчмар.
Украина: Вита Семеренко, Блашко, Прима, Лесюк.
Австрия: Швайгер, Иннерхофер, Ляйтнер, Ландертингер.
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки.
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Первый день Кубка мира по биатлону в Эстерсунде завершится смешанной эстафетой.
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