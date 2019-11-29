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Во время реставрации Большого театра нашли три закопанных трупа немецких офицеров
Источник материала: СТВ
Художественный руководитель Большого театра рассказал о том, что было со зданием во время ВОВ, в программе
Валентин Елизарьев, художественный руководитель Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь:
Также в интервью Валентин Елизарьев рассказал:
– как отнёсся к «Лебединому озеру» по ТВ во время путча
Смотрите 30 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.
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Художественный руководитель Большого театра рассказал о том, что было со зданием во время ВОВ, в программе «В людях».
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