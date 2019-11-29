Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов

Источник материала: СТВ

Если бы инопланетная цивилизация посмотрела на человечество и задалась вопросом, зачем люди разработали интернет, вероятно, она бы пришла к выводу, что всемирная сеть была создана для обмена фотографиями котиков. Шутка.

Котики нередко превращаются в мемы, однако в этот раз мы решили собрать снимки не мемных питомцев, а тех, которые настолько ясно транслируют свои эмоции, что их можно понять и без слов.



Фото: t.me/s/kotinator



Фото: t.me/s/kotinator



Фото: Cameron Spencer/Getty Images



Фото: reddit.com/user/BasedOnAir



Фото: reddit.com/user/Sultry_Penguin



Фото: reddit.com/user/Hayha99



Фото: imgur.com



Фото: reddit.com/user/DannyHallam



Фото: reddit.com/user/jokermoonbow



Фото: t.me/s/kotinator



Фото: t.me/s/kotinator

Кстати, недавно мы рассказывали о хозяевах, которые заказали портреты для своих котиков.