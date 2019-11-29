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Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов

30.11.2019 17:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Если бы инопланетная цивилизация посмотрела на человечество и задалась вопросом, зачем люди разработали интернет, вероятно, она бы пришла к выводу, что всемирная сеть была создана для обмена фотографиями котиков. Шутка. 

Котики нередко превращаются в мемы, однако в этот раз мы решили собрать снимки не мемных питомцев, а тех, которые настолько ясно транслируют свои эмоции, что их можно понять и без слов. 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: t.me/s/kotinator 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: t.me/s/kotinator 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: Cameron Spencer/Getty Images 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: reddit.com/user/BasedOnAir 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: reddit.com/user/Sultry_Penguin 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: reddit.com/user/Hayha99 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: imgur.com 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: reddit.com/user/DannyHallam 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: reddit.com/user/jokermoonbow 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: t.me/s/kotinator 

Удивление, огорчение, недовольство. Показываем 11 котиков, которых легко понять без слов
Фото: t.me/s/kotinator 

Кстати, недавно мы рассказывали о хозяевах, которые заказали портреты для своих котиков.

Получилось очень круто – здесь подробнее

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Если бы инопланетная цивилизация посмотрела на человечество и задалась вопросом, зачем люди разработали интернет, вероятно, она бы пришла к выводу, что всемирная...
 
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