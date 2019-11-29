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Взбесившиеся дельфины попытались утопить и искусали десятилетнего ребенка

30.11.2019 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Два дельфина афалины атаковали, искусали и попытались утопить десятилетнюю британку Лекси Йео (Lexi Yeo), которая плавала с ними в дельфинарии. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Mike Blake / Reuters

Животные кусали, грызли и таранили ребенка, а затем попытались затянуть его под воду. Инструкторы приказывали им прекратить, но дельфины вышли из-под контроля. В конце концов одному из них удалось схватить девочку за спасательный жилет и вытащить из воды.

«Это было ужасно. Я боялась, что она умрет», — рассказала 40-летняя мать девочки Лора Йео (Laura Yeo). На ногах девочки остались следы укусов, ран, глубоких порезов и синяков.

Инцидент произошел в дельфинарии Dolphin Discovery в Канкуне, Мексика, где семья Йео проводила отпуск. Они заплатили за тур, организованный туроператором TUI, 7 тысяч фунтов (около 582 тысяч рублей). Плавание с дельфинами было частью программы тура, однако туроператор не извинился перед семьей пострадавших, пишет lenta.ru

«Мы не получили ни цветов, ни открытки, ни плюшевого мишки для Лекси», — отметила мать. Также ее возмутило то, что дельфины, атаковавшие девочку, продолжили работать с людьми после атаки.

Ранее в ноябре сиделка из американского города Анауак, штат Техас, погибла в результате нападения диких свиней во дворе своих подопечных. На теле жертвы обнаружены множественные повреждения, характерные для нападения диких животных. Результаты вскрытия подтвердили, что причиной смерти стала «кровопотеря в результате нападения диких свиней».
 
 
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Два дельфина афалины атаковали, искусали и попытались утопить десятилетнюю британку Лекси Йео (Lexi Yeo), которая плавала с ними в дельфинарии. Об этом сообщает The Sun.
 
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