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Жёстко: Микроавтобус и пассажирский МАЗ столкнулись под Молодечно

30.11.2019 17:06 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Авария с участием пассажирского МАЗа и микроавтобуса произошла под Молодечно, водители в больнице. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.
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ДТП произошло сегодня около 8.20 на 15-м км автодороги Молодечно - Воложин в деревне Полочаны. По предварительной информации, 31-летний водитель Citroen выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом Молодечно-Подлесная.

Водители с различными травмами госпитализированы. 16 пассажиров МАЗа не пострадали и на другом автобусе были доставлены к месту следования.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа и ГАИ, устанавливаются точные причины и обстоятельства происшествия.

В ближайшие дни синоптики прогнозируют заморозки, а также туманы и дожди, что может привести к гололедице на дорогах, причем визуально проезжая часть может казаться сухой и чистой. УГАИ МВД рекомендует водителям учитывать погодные и дорожные условия во время поездок.
 
 
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Авария с участием пассажирского МАЗа и микроавтобуса произошла под Молодечно, водители в больнице. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале...
 
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