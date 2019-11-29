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Таджикистан и Беларусь заключили контракты в торговой и производственной сферах
30.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Согдийской области Таджикистана Раджаббой Ахмадзода совершил рабочую поездку в Беларусь. Там он совместно с местными предпринимателями подписал новые контракты в торговой и производственной сферах, сообщает
В частности, на встрече с бизнесменами Могилевской области были продлены договоры по сотрудничеству в сферах производства хлопчатобумажных тканей и изделий, импорта сельскохозяйственной продукции и хлопка.
Кроме того, Ахмадзода принял участие в бизнес-форуме «Минская и Согдийская области. Региональное сотрудничество для устойчивого развития». В рамках мероприятия также были подписаны соглашения о сотрудничестве. В частности, Таджикистан заключил договор о поставке из Беларуси 200 голов крупного рогатого скота. Также была оговорена возможность закупки кондитерских изделий, поставки пряжи.
Отмечается, что двусторонние переговоры позволили продлить и заключить новые договоры и в сферах торговли, машиностроения, фармацевтики, сельского хозяйства, производства мясомолочной продукции. Еще обсуждались возможности развития туристических направлений из Беларуси в Таджикистан.
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В частности, речь идет о производстве хлопчатобумажных тканей и изделий, импорте сельскохозяйственной продукции и хлопка.
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