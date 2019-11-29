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С 1 декабря в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо

30.11.2019 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 декабря в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».


Фото: IADE-Michoko, pixabay.com

— С учетом снижения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, роста в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (на 10 процентов по отношению к октябрю текущего года), стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 1 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку, — проинформировали в «Белнефтехиме».

С 1 декабря стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 60 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 70 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 92 копейки, ДТ — 1 рубль 70 копеек.

Это двадцать четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 24 ноября: все виды автомобильного топлива подорожали на 1 копейку.

Напомним, в 2018 году цены на топливо менялись 27 раз (в основном увеличивались на копейку. — Прим. AUTO.TUT.BY), что в «Белнефтехиме» объясняли необходимостью «компенсации затрат НПЗ по приобретению углеводородного сырья».

 
 
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Это двадцать четвертое изменение цен на автомобильное топливо в этом году. Последний раз цена на топливо изменялась 24 ноября: все виды автомобильного топлива...
 
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