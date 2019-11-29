Уголовное дело против коммерсанта возбудили из-за несообщения о банкротстве — его фирма осталась должна госпредприятию

Фирма занималась оптовыми поставками продуктов питания. В 2014 году директор этого предприятия не подал в установленный срок в суд заявление о его экономической несостоятельности и устойчивой неплатежеспособности.





Кроме того, при ликвидации ОДО не представил информацию о долгах предприятия. В результате ликвидации общества без проведения процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве, кредиторам был причинен ущерб на общую сумму более 55 000 рублей.





При этом кредиторами оказались госпредприятие которому фирма задолжала более 50 000 рублей и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, не получивший свыше 4500 рублей.





По факту сокрытия экономической несостоятельности в отношении директора возбудили уголовное дело по статье 239 УК, сообщает пресс-служба КГК.