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Уголовное дело против коммерсанта возбудили из-за несообщения о банкротстве — его фирма осталась должна госпредприятию

30.11.2019 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сокрытии банкротства обвиняется директор одного из обществ с дополнительной ответственностью из Оршанского района.

Фирма занималась оптовыми поставками продуктов питания. В 2014 году директор этого предприятия не подал в установленный срок в суд заявление о его экономической несостоятельности и устойчивой неплатежеспособности.

Кроме того, при ликвидации ОДО не представил информацию о долгах предприятия. В результате ликвидации общества без проведения процедур, предусмотренных законодательством о банкротстве, кредиторам был причинен ущерб на общую сумму более 55 000 рублей.

При этом кредиторами оказались госпредприятие которому фирма задолжала более 50 000 рублей и Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты, не получивший свыше 4500 рублей.

По факту сокрытия экономической несостоятельности в отношении директора возбудили уголовное дело по статье 239 УК, сообщает пресс-служба КГК.
 
 
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В сокрытии банкротства обвиняется директор одного из обществ с дополнительной ответственностью из Оршанского района.
 
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