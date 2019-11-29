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Группа "Без билета" попрощается со сценой 28 декабря
Источник материала: Партизан
Группа “Без Билета” в скором времени официально перестанет существовать: музыканты попрощаются со сценой под этой вывеской 28 декабря в “Минск-Арене”.
В этот день под крышей самой большой площадки страны соберутся составы группы разных лет и прозвучат песни с разных альбомов. “Без Билета” обещает сделать красиво - так и будет.
Накануне группа откатала тур по минским подземным переходам, организуя неожиданные флэшмобы в наиболее людных местах города. “Без Билета” отдали дань городу, в котором они жили и играли музыку 20 лет.
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Группа “Без Билета” в скором времени официально перестанет существовать: музыканты попрощаются со сценой под этой вывеской 28 декабря в “Минск-Арене”.
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