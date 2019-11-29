Президента Суринама приговорили к 20 годам тюрьмы

Следствие было начато еще в 2007 году. Жертвами так называемых "декабрьских убийств" стали "одни из самых выдающихся" граждан страны: юристы, журналисты, преподаватели университетов. Обвинения в их убийстве предъявлены Боутерсе и еще 24 подсудимым.





Сам Боутерсе в настоящий момент находится с официальным визитом в Китае и еще не комментировал решение суда. В 2007 году он признал "политическую ответственность" за убийства и принес свои публичные извинения. Однако он настаивал, что лично не присутствовал на месте совершения преступления.





Адвокат семей погибших Хьюго Эссед заявил, что президент должен немедленно уйти в отставку. Правительство Суринама призывает население страны сохранять спокойствие.





В 1999 году Боутерсе был заочно приговорен к 11 годам тюрьмы судом Нидерландов за незаконный оборот наркотиков, однако он избежал наказания, потому что, в соответствии с законодательством Суринама, не мог быть экстрадирован.