Вопросы благоустройства местных дорог, льготного кредитования жилья и зажжение новогодней иллюминации. Прямую линию провел заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович

Источник материала: Вороновская газета

Традиционно рейтинг популярности обращений на прямых телефонных линиях по субботам неизменен: вопросы ЖКХ, строительства, транспорта. Часть обращений касаются разъяснений тех или иных документов для граждан. Нынешняя суббота исключением не стала. В этот раз на прямую линию к заместителю председателя облисполкома Виктору Лисковичу поступило около полутора десятков звонков, больше половины из них из Гродно.





Среди прочего жители региона интересовались благоустройством придомовых территорий, спрашивали о порядке ремонта и эксплуатации жилищного фонда, просили решить вопрос с некачественным дорожным покрытием между населенными пунктами и помочь в решении вопроса о льготном кредитовании строительства жилья. Так, за разъяснением в части строительства жилья с господдержкой, обратились жители областного центра. Звонивших интересовал вопрос, как, руководствуясь действующим законодательством, возможно построить жилье по льготному кредиту. Еще один вопрос пришел на телефонную линию из Кореличского района. Жителей волнует ситуация с качеством дорожного покрытия между двумя деревнями — полотно на местной дороге изрядно поизносилось и его необходимом обновить.





К слову, один из вопросов, прозвучавших во время прямой телефонной линии, касался не самой привычной темы вроде ЖКХ или транспорта. Все же, приближение новогодних праздников дает о себе знать, и атмосфера, пусть и пока без снега, определенно настраивает на лад скорейшего зажжения новогодних елок, подарков и в принципе праздников. Так, в частности, одна из звонивших сегодня жительниц областного центра интересовалась, правда ли, что в этом году Новогоднюю иллюминацию зажгут необычно рано и почему.





— Декабрь уже в самом начале непроизвольно настраивает всех нас на праздничную новогоднюю атмосферу. В связи с этим, ориентируясь на прошлый опыт, в этом году было решено зажечь иллюминацию пораньше, чтобы и для семей, для всех детей продлить это новогоднее предвкушение яркого праздника. Вдобавок, и сама дата включения иллюминации на новогодних елках тоже выбрана не случайно. Это традиционно радостное и масштабное событие, которое собирает тысячи жителей области, пройдет в один день во всех районных центрах региона и как раз накануне старта республиканской акции «Наши дети». Это очень символично. Вдобавок, мы зажигаем иллюминацию специально в субботу, чтобы все желающие могли присутствовать на празднике. И, конечно же, речь не только о жителях города, но и о безвизовых туристах. За последние несколько лет включение новогодней иллюминации стало фактически традицией и в эти дни многие зарубежные гости выбирают специально, чтобы приехать к нам на праздник. — рассказал Виктор Лискович.

Между тем, касаясь сегодняшней прямой линии в целом, все пожелания обратившихся жителей области были учтены и по каждому даны соответствующие разъяснения. Как показывает практика, такой прямой диалог по-прежнему не теряет своей актуальности и позволяет держать руку на пульсе всех вопросов, независимо от их сферы, определять важные точки при формировании стратегии развития области.

Дмитрий СМИРНОВ

Фото: Артем ТУРЛАЙ и из архива «ГП» https://grodnonews.by/