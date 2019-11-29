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Автопогоня за двумя нарушителями белорусско-литовской границы закончилась стрельбой: пограничники задержали одного из водителей
30.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
29 ноября от Службы
Как
Личностей, возможно, причастных к нарушению границы, удалось установить. Проводится комплекс мероприятий по розыску второго автомобиля. Органом дознания Лидского пограничного отряда начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием транспортного средства). Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.
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Автопогоня за двумя нарушителями белорусско-литовской границы закончилась стрельбой: пограничники задержали одного из водителей
29 ноября от Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики поступила информация о возможном перемещении товарно-материальных ценностей на...
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