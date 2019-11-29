Автопогоня за двумя нарушителями белорусско-литовской границы закончилась стрельбой: пограничники задержали одного из водителей

Источник материала: Вороновская газета





29 ноября от Службы охраны государственной границы при МВД Литовской Республики поступила информация о возможном перемещении товарно-материальных ценностей на транспортном средстве через границу. Пограничный наряд проверил указанный участок в непосредственной близости от государственного рубежа и обнаружил два движущихся автомобиля. Водители проигнорировали законные требования об остановке и на большой скорости попытались скрыться.

Как сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета, пограничникам пришлось применить табельное оружие. В итоге один автомобиль удалось задержать. Его доставили в Лидский пограничный отряд для проведения следственных действий.





Личностей, возможно, причастных к нарушению границы, удалось установить. Проводится комплекс мероприятий по розыску второго автомобиля. Органом дознания Лидского пограничного отряда начата проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 371 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Умышленное незаконное пересечение государственной границы с использованием транспортного средства). Злоумышленникам грозит до двух лет лишения свободы.

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