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Конец ноября отмечен пожарами в жилом фонде

30.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Конец ноября отмечен пожарами в жилом фонде
Фото из открытых интернет-источников

23 ноября произошло возгорание бани в д. Заречье Кошелевского сельсовета. Огнем повреждены кровля, стены, имущество внутри. Причина пожара устанавливается, не исключено, что это нарушение правил эксплуатации отопительной печи.
По данным РОЧС, 15 % от всех пожаров происходит по причине нарушения правил эксплуатации, устройства и монтажа печного оборудования. Строго запрещается эксплуатировать неисправные печи, имеющие трещины, неисправные дверцы, а также печи кустарного производства. Не допускается розжиг печей с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также их перекал. Запрещено оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присматривать за ними малолетним детям. Необходимо помнить о еще одной опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому здесь необходимо быть очень осторожным и не торопиться с окончанием процесса обогрева помещения.

24 ноября спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на территории домовладения в п. Первомайский Липиничского сельсовета. Пострадавших нет, а вот сарай полностью уничтожен. В числе причин – неосторожное обращение с огнем при курении.
Дабы избежать подобных случаев, следует придерживаться следующих правил:
• ни в коем случае не курите в квартире, домовладении, вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и не позволяйте делать этого своим родным и близким;
• курите только в специально отведенных для этого местах;
• обязательно установите автономный пожарный извещатель, он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит даже спящего человека.

Галина ГОРБАЧ

 
 
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23 ноября произошло возгорание бани в д. Заречье Кошелевского сельсовета. Огнем повреждены кровля, стены, имущество внутри. Причина пожара...
 
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