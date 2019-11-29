Конец ноября отмечен пожарами в жилом фонде

Источник материала: Газета Авангард





23 ноября произошло возгорание бани в д. Заречье Кошелевского сельсовета. Огнем повреждены кровля, стены, имущество внутри. Причина пожара устанавливается, не исключено, что это нарушение правил эксплуатации отопительной печи.

По данным РОЧС, 15 % от всех пожаров происходит по причине нарушения правил эксплуатации, устройства и монтажа печного оборудования. Строго запрещается эксплуатировать неисправные печи, имеющие трещины, неисправные дверцы, а также печи кустарного производства. Не допускается розжиг печей с помощью легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также их перекал. Запрещено оставлять топящиеся печи без надзора или поручать присматривать за ними малолетним детям. Необходимо помнить о еще одной опасности – угарном газе. Появляется он тогда, когда топливо полностью не сгорело, а заслонку уже закрыли, чтобы сохранить тепло. Угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому здесь необходимо быть очень осторожным и не торопиться с окончанием процесса обогрева помещения.

24 ноября спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на территории домовладения в п. Первомайский Липиничского сельсовета. Пострадавших нет, а вот сарай полностью уничтожен. В числе причин – неосторожное обращение с огнем при курении.

Дабы избежать подобных случаев, следует придерживаться следующих правил:

• ни в коем случае не курите в квартире, домовладении, вблизи легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и не позволяйте делать этого своим родным и близким;

• курите только в специально отведенных для этого местах;

• обязательно установите автономный пожарный извещатель, он среагирует на задымление, подаст мощный звуковой сигнал и разбудит даже спящего человека.

Галина ГОРБАЧ