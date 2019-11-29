Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома

Источник материала: Слуцк Город

Группа RiverStone, «отцы слуцкого рока», провела 29 ноября презентацию своего первого альбома в клубе «Parking». Так совпало, что за накануне свой день рождения праздновал фронтмен коллектива Игорь Уренцев, а в день концерта - барабанщик Александр Моисеенко.

Перед концертом RiverStone провели пресс-конференцию с местными СМИ. Гостями мероприятия стал слуцкий дуэт «Double Gain» в лице Игоря Климова и Александра Куршева, а также осиповичская группа «Parovoz Band» и «Rosy Band» (гурт «Росы») из Столбцов.

В зале собрались любители рока разных возрастов, повстречалось много старых знакомых, и сразу воцарилась тёплая дружеская атмосфера. Некоторые специально приехали на концерт из Минска и Солигорска.

«Риверы» сыграли 15 собственных песен, в том числе ранее не звучавшие на широкой публике гимн мотоклуба «Iron Pride» и композицию «Что происходит?». После выступления случчане ещё долго фотографировались с музыкантами, поздравляли ребят с днями рождения и просто общались.

Администрация клуба «Паркинг» сообщила, что половина вырученных за вечер средств будет переведена на счёт помощи Анастасии Демидович. Девушка борется с раком и делится этим в своём Instagtam . SlutskGorod рассказывал историю Насти здесь .

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