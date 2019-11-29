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Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома

30.11.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Группа RiverStone, «отцы слуцкого рока», провела 29 ноября презентацию своего первого альбома в клубе «Parking». Так совпало, что за накануне свой день рождения праздновал фронтмен коллектива Игорь Уренцев, а в день концерта - барабанщик Александр Моисеенко.

Перед концертом RiverStone провели пресс-конференцию с местными СМИ. Гостями мероприятия стал слуцкий дуэт «Double Gain» в лице Игоря Климова и Александра Куршева, а также осиповичская группа «Parovoz Band» и «Rosy Band» (гурт «Росы») из Столбцов.

В зале собрались любители рока разных возрастов, повстречалось много старых знакомых, и сразу воцарилась тёплая дружеская атмосфера. Некоторые специально приехали на концерт из Минска и Солигорска.

«Риверы» сыграли 15 собственных песен, в том числе ранее не звучавшие на широкой публике гимн мотоклуба «Iron Pride» и композицию «Что происходит?». После выступления случчане ещё долго фотографировались с музыкантами, поздравляли ребят с днями рождения и просто общались.

Администрация клуба «Паркинг» сообщила, что половина вырученных за вечер средств будет переведена на счёт помощи Анастасии Демидович. Девушка борется с раком и делится этим в своём Instagtam. SlutskGorod рассказывал историю Насти здесь.

    Будет дополнено 

Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома

Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома

Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома

Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома

Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома

Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома

Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома

Группа RiverStone провела презентацию своего первого альбома


Slutsk-Gorod.by

 
Теги: Минск
 
 
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Группа RiverStone, «отцы слуцкого рока», провела 29 ноября презентацию своего первого альбома в клубе «Parking». Так совпало, что за накануне свой день рождения праздновал...
 
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