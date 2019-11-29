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Возле Зеленхоза фура насмерть сбила пенсионерку
30.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Сегодня около 11:30 произошёл наезд на пешехода неподалёку от газовой заправки по улице Ленина (за магазином «Домашний»), сообщили SlutskGorod проезжавшие мимо водители.
Обстоятельства ДТП уточнили в слуцком отделе Госавтоинспекции.
Как рассказал и. о. начальника ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Шаволеев, женщина 1941 года рождения вышла из автобуса на автобусной остановке и попыталась перейти дорогу вне пешеходного пешехода. Её сбил тягач в сцепке с полуприцепом.
Водитель фуры говорит, что, в принципе, видел бабушку, однако она дошла до середины дороги и на какой-то момент остановилась посреди дороги. Очевидцы предположили, что она думала, успеет ли перейти проезжую часть.
В последний момент женщина решилась перейти дорогу. И, хотя встречная полоса была свобода, водитель грузовика не смог своевременно остановиться или предугадать движение пешехода. От полученных травм пенсионерка погибла.
Напомним, вчера в девятом часу вечера на улице М. Богдановича был
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Сегодня около 11:30 произошёл наезд на пешехода неподалёку от газовой заправки по улице Ленина (за магазином «Домашний»), сообщили проезжавшие мимо водители.
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