Возле Зеленхоза фура насмерть сбила пенсионерку

Источник материала: Слуцк Город

Сегодня около 11:30 произошёл наезд на пешехода неподалёку от газовой заправки по улице Ленина (за магазином «Домашний»), сообщили SlutskGorod проезжавшие мимо водители.

Обстоятельства ДТП уточнили в слуцком отделе Госавтоинспекции.

Как рассказал и. о. начальника ОГАИ Слуцкого РОВД Александр Шаволеев, женщина 1941 года рождения вышла из автобуса на автобусной остановке и попыталась перейти дорогу вне пешеходного пешехода. Её сбил тягач в сцепке с полуприцепом.

Водитель фуры говорит, что, в принципе, видел бабушку, однако она дошла до середины дороги и на какой-то момент остановилась посреди дороги. Очевидцы предположили, что она думала, успеет ли перейти проезжую часть.

В последний момент женщина решилась перейти дорогу. И, хотя встречная полоса была свобода, водитель грузовика не смог своевременно остановиться или предугадать движение пешехода. От полученных травм пенсионерка погибла.

Напомним, вчера в девятом часу вечера на улице М. Богдановича был совершён наезд на сидящего на дороге мужчину - он был доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. ГАИ ищет очевидцев.



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