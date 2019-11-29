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29 ноября в магазине «Шапочкин» самая «чёрная пятница»
30.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Только 29 ноября в этот день при покупке одной единицы товара скидка 10%, при покупке двух единиц – скидка 15%, а если покупаете три единицы – скидка 20%.
При сумме чека от 150 рублей получаете подарок – дисконтную карту с постоянной скидкой 10%.
Адреса: ТЦ "Европарк", Пл. Базарная
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Только в этот день при покупке одной единицы товара скидка 10%, при покупке двух единиц – скидка 15%, а если покупаете три единицы – скидка 20%.
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