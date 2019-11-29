Журналисту Владимиру Чуденцову предъявили обвинение. Ему может грозить до семи лет лишения свободы

Источник материала: Виртуальный Брест

21 ноября белорусского журналиста Владимира Чуденцова задержали в пункте пропуска «Тересполь». Его мать рассказала Onliner, что во время таможенного контроля у ее сына якобы нашли пакетик с наркотиками. По словам адвоката журналиста Александра Галиева, Чуденцов утверждает, что наркотики ему подбросили. Сейчас журналисту предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.





Александр Галиев рассказал Onliner, что журналисту предъявлено обвинение по части 1 статьи 328 «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» и ч. 1. статьи 328-1 «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Санкция по ч. 1 статьи 328 предусматривает до 5 лет лишения свободы, по ч. 1 статьи 328-1 — до семи лет.

— Вину он не признал, от дачи показаний отказался. Сейчас он находится в СИЗО, — прокомментировал Onliner Александр Галиев.

Адвокат журналиста также рассказал, что дома у Чуденцова нашли более 6 г марихуаны.

Напомним, ранее Александр Галиев рассказал Onliner, что при досмотре в поезде сумки журналиста внутри нее была обнаружена марихуана. Владимир Чуденцов по результатам освидетельствования не находился под влиянием наркотических веществ. В качестве меры пресечения для журналиста был выбран арест.

— Вес обнаруженного вещества составил 0,87 грамма. О том, что дома при обыске у него были обнаружены какие-либо вещества, он узнал только сегодня от адвоката. Чуденцов арестован на два месяца. Все зависит от следующей недели: либо в течение нее ему предъявляют обвинение, либо отпускают. На данный момент он находится в ИВС, вероятно, на следующей неделе будет переведен в СИЗО.

По словам адвоката, вину журналист не признает, утверждает, что вещества ему подбросили. Обвинений в адрес сотрудников он пока не выдвигает.

Мать журналиста также рассказала Onliner, что не верит в виновность сына.

— Володя ехал в Варшаву. На границе он пошел в туалет, в это время кто-то подбросил ему наркотики в сумку. Сейчас он находится в Брестском ИВС. Адвокат позвонила мне и сказала, что 72 часа он будет там. Сообщила, что я могу отдать передачку. Это просто не может быть, чтобы это были Володины наркотики, он никогда в жизни не был с ними связан, — рассказала Onliner женщина.

По ее словам, обыски прошли и в доме Чуденцова. Там оперативники также нашли пакетики с наркотическими веществами.

Блогер Nехtа утверждает: задержание Чуденцова связано с тем, что он помогал ему в работе над каналом.

В МВД задержание Владимира Чуденцова еще не прокомментировали.