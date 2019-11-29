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Журналисту Владимиру Чуденцову предъявили обвинение. Ему может грозить до семи лет лишения свободы

30.11.2019 18:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

21 ноября белорусского журналиста Владимира Чуденцова задержали в пункте пропуска «Тересполь». Его мать рассказала Onliner, что во время таможенного контроля у ее сына якобы нашли пакетик с наркотиками. По словам адвоката журналиста Александра Галиева, Чуденцов утверждает, что наркотики ему подбросили. Сейчас журналисту предъявили обвинение по двум статьям Уголовного кодекса.

Журналисту Владимиру Чуденцову предъявили обвинение. Ему может грозить до семи лет лишения свободы

Александр Галиев рассказал Onliner, что журналисту предъявлено обвинение по части 1 статьи 328 «Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов» и ч. 1. статьи 328-1 «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза или Государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов».

Санкция по ч. 1 статьи 328 предусматривает до 5 лет лишения свободы, по ч. 1 статьи 328-1 — до семи лет.

— Вину он не признал, от дачи показаний отказался. Сейчас он находится в СИЗО, — прокомментировал Onliner Александр Галиев.

Адвокат журналиста также рассказал, что дома у Чуденцова нашли более 6 г марихуаны.

Напомним, ранее Александр Галиев рассказал Onliner, что при досмотре в поезде сумки журналиста внутри нее была обнаружена марихуана. Владимир Чуденцов по результатам освидетельствования не находился под влиянием наркотических веществ. В качестве меры пресечения для журналиста был выбран арест.

 Вес обнаруженного вещества составил 0,87 грамма. О том, что дома при обыске у него были обнаружены какие-либо вещества, он узнал только сегодня от адвоката. Чуденцов арестован на два месяца. Все зависит от следующей недели: либо в течение нее ему предъявляют обвинение, либо отпускают. На данный момент он находится в ИВС, вероятно, на следующей неделе будет переведен в СИЗО.

По словам адвоката, вину журналист не признает, утверждает, что вещества ему подбросили. Обвинений в адрес сотрудников он пока не выдвигает.

Мать журналиста также рассказала Onliner, что не верит в виновность сына.

— Володя ехал в Варшаву. На границе он пошел в туалет, в это время кто-то подбросил ему наркотики в сумку. Сейчас он находится в Брестском ИВС. Адвокат позвонила мне и сказала, что 72 часа он будет там. Сообщила, что я могу отдать передачку. Это просто не может быть, чтобы это были Володины наркотики, он никогда в жизни не был с ними связан, — рассказала Onliner женщина.

По ее словам, обыски прошли и в доме Чуденцова. Там оперативники также нашли пакетики с наркотическими веществами.

Блогер Nехtа утверждает: задержание Чуденцова связано с тем, что он помогал ему в работе над каналом.

В МВД задержание Владимира Чуденцова еще не прокомментировали.

 
 
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  21 ноября белорусского журналиста Владимира Чуденцова задержали в пункте пропуска «Тересполь». Его мать рассказала Onliner, что во время таможенного контроля у ее...
 
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