Топливо на АЗС в Беларуси с 1 декабря подорожает на 1 копейку

Источник материала: Виртуальный Брест

Розничные цены на автомобильное топливо с 1 декабря увеличиваются на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте концерна "Белнефтехим", сообщает БЕЛТА.





На автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,6, АИ-95-К5-Евро - Br1,7, АИ-98-К5-Евро - Br1,92, ДТ - Br1,7.

Розничные цены на автомобильное топливо изменяются с учетом снижения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, роста в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (на 10% по отношению к октябрю текущего года).