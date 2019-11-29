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Топливо на АЗС в Беларуси с 1 декабря подорожает на 1 копейку

30.11.2019 18:39 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Розничные цены на автомобильное топливо с 1 декабря увеличиваются на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте концерна "Белнефтехим", сообщает БЕЛТА.

Топливо на АЗС в Беларуси с 1 декабря подорожает на 1 копейку

На автозаправочных станциях цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,6, АИ-95-К5-Евро - Br1,7, АИ-98-К5-Евро - Br1,92, ДТ - Br1,7.

Розничные цены на автомобильное топливо изменяются с учетом снижения курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, роста в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ (на 10% по отношению к октябрю текущего года).

 
 
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  Розничные цены на автомобильное топливо с 1 декабря увеличиваются на 1 копейку. Такая информация размещена на сайте концерна "Белнефтехим", сообщает БЕЛТА. На...
 
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