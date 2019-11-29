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Подтрибунка хоккейного «Бреста» самая крутая в Беларуси. Не верите? Смотрите!
30.11.2019 18:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Работа велась на протяжении нескольких месяцев, и мы рады сообщить, что стены уже зажили новыми красками – появился ансамбль из более чем 20 захватывающих композиций, которые передают настоящую хоккейную атмосферу.
Нам прислали несколько фото,
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