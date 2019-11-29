Подтрибунка хоккейного «Бреста» самая крутая в Беларуси. Не верите? Смотрите!

Источник материала: Виртуальный Брест

Работа велась на протяжении нескольких месяцев, и мы рады сообщить, что стены уже зажили новыми красками – появился ансамбль из более чем 20 захватывающих композиций, которые передают настоящую хоккейную атмосферу.





Нам прислали несколько фото, остальные есть по ссылке .



















