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В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря
Источник материала: СТВ
В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса теплее в Мадриде, рассказали в программе
В Вене будет +4 и мокрый снег. В Риме ожидается +16 и сильный дождь. Тот же градус в Афинах.
На порядок прохладнее в Софии и Анкаре: всего +6 с плюсом и переменная облачность. Снег и метель накроют Прибалтику.
В Варшаве и Киеве обещают всего +1, местами осадки. Столбик термометра в Москве опустится до -2.
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В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса теплее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус». В Вене будет +4 и мокрый...
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