ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря

30.11.2019 18:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса теплее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус»

В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря

В Вене будет +4 и мокрый снег. В Риме ожидается +16 и сильный дождь. Тот же градус в Афинах.

В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря

На порядок прохладнее в Софии и Анкаре: всего +6 с плюсом и переменная облачность. Снег и метель накроют Прибалтику.

Дожди и мокрый снег, туман и гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

В Варшаве и Киеве обещают всего +1, местами осадки. Столбик термометра в Москве опустится до -2.

В Москве -2, в Киеве +1. Погода в Европе на неделю с 2 по 8 декабря

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Париже синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и +6. На три градуса теплее в Мадриде, рассказали в программе «Плюс-минус».  В Вене будет +4 и мокрый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конец ноября отмечен пожарами в жилом фонде
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
30.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Рейтинг новостей за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика