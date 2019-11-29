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Дожди и мокрый снег, туман и гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Синоптики предупреждают: плюс ещё задержится, правда, не обойдётся без мокрого снега. В начале недели метеообстановку в стране будут формировать прохладные неустойчивые воздушные массы из Скандинавии. А уже со среды немного потеплеет. Погоду будет определять система атмосферных фронтов из Северной Атлантики, рассказали в программе
Александр Беганский, начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Синоптики предупреждают: плюс ещё задержится, правда, не обойдётся без мокрого снега. В начале недели метеообстановку в стране будут формировать прохладные...
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