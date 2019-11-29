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«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Юные белорусы осваивают основы финансовой грамотности. Школьников награждали в Минске в рамках межрегиональной олимпиады «Юный финансист», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Интеллектуальное состязание проходило в онлайн-режиме на платформе образовательного портала «ЯКласс».
Участники должны были решить ряд интересных задач, связанных с планированием личного бюджета, использованием банковских карт, депозитов, кредитов. Победители получили ценные призы от генерального партнёра – «Альфа-Банка».
Елена Громыко, учащаяся 7 класса, победительница олимпиады:
Вадим Трухин, член правления ЗАО «Альфа-Банк»:
Всего в олимпиаде приняли участие 2500 юных интеллектуалов. Организаторы планируют ежегодно проводить подобные онлайн-конкурсы.
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«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»
Новости Беларуси. Юные белорусы осваивают основы финансовой грамотности. Школьников награждали в Минске в рамках межрегиональной олимпиады «Юный...
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