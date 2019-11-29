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«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»

30.11.2019 18:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Юные белорусы осваивают основы финансовой грамотности. Школьников награждали в Минске в рамках межрегиональной олимпиады «Юный финансист», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»

Интеллектуальное состязание проходило в онлайн-режиме на платформе образовательного портала «ЯКласс».

«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»

Участники должны были решить ряд интересных задач, связанных с планированием личного бюджета, использованием банковских карт, депозитов, кредитов. Победители получили ценные призы от генерального партнёра – «Альфа-Банка».

«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»

Елена Громыко, учащаяся 7 класса, победительница олимпиады:
Я хочу связать свою дальнейшую судьбу с банком, с финансами, то есть начинающий банкир.

«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»

Вадим Трухин, член правления ЗАО «Альфа-Банк»:
Это наш весьма плодотворный проект совместно с «ЯКлассом». Основной фокус в развитии финансовой грамотности нашего подрастающего поколения.

«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»


Ольга Лелюкова, заместитель директора по информационной работе ООО «Теорема знаний»:
«ЯКласс» сегодня – это уникальный образовательный ресурс. Подготовка по всем предметам школьной программы на нём проходит в виде тестов. И благодаря этому, наши ученики сдают успешно не только тестирования в школе, но и вступительные экзамены в вузы.

«Уникальный образовательный ресурс». В Минске наградили школьников в рамках олимпиады «Юный финансист»

Всего в олимпиаде приняли участие 2500 юных интеллектуалов. Организаторы планируют ежегодно проводить подобные онлайн-конкурсы.

*На правах рекламы

Люди в материале: Вадим Трухин, Елена Громыко, Ольга Лелюкова
 
Теги: Минск
 
 
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