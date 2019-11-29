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Первую пометку “фейкньюс” в Facebook получило сингапурское оппозиционное издание

30.11.2019 18:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Социальная сеть Facebook впервые применила на своем сайте маркировку о недостоверной информации, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сингапурское издание States Times Review (сейчас недоступно для читателей из-за требований местных властей).





Со 2 октября в Сингапуре действует закон о борьбе с фейковыми новостями, согласно которому распространителям недостоверной информации грозит до десяти лет тюрьмы и штраф размером до 1 миллиона местных долларов (порядка 738 тысяч американских долларов).

Facebook не смог сразу технически переоснастить сайт для выполнения требований властей, но сейчас они испробовали новшество. 29 ноября МВД Сингапура потребовали промаркировать пост оппозиционного издания, в котором утверждается, что одни из общественных деятелей страны подвергается преследованиям из-за расследования в отношении правящей партии.
 
Теги: Новости
 
 
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Социальная сеть Facebook впервые применила на своем сайте маркировку о недостоверной информации, сообщает «Российская газета» со ссылкой на сингапурское издание States...
 
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