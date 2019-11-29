Из Минска в Киев будет летать новая авиакомпания

















Выполнение перелетов начнется уже с 1 декабря. Однако официального подтверждения этой информации на сайте авиакомпании нет.





Самолеты «Мотор Сич» уже летают из Минска в Запорожье. Билет по промо-тарифу сейчас стоит около 120 долларов.





«Мотор Сич» — украинская авиакомпания, которая является подразделением одноименного предприятия, производящего авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов. Карта полетов у нее скромная: из Киева во Львов, Одессу и Запорожье, а из Запорожья еще в Минск.





Напомним, что другая украинская авиакомпания — МАУ — прекратила полеты в Минск с 19 ноября этого года из-за убытков.