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Из Минска в Киев будет летать новая авиакомпания

30.11.2019 18:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинская Госавиаслужба одобрила заявку авиакомпании «Мотор Сич» на выполнение авиарейсов из Киева в Минск, сообщает телеграм-канал «От винта. Авиация Беларуси».





Выполнение перелетов начнется уже с 1 декабря. Однако официального подтверждения этой информации на сайте авиакомпании нет.

Самолеты «Мотор Сич» уже летают из Минска в Запорожье. Билет по промо-тарифу сейчас стоит около 120 долларов.

«Мотор Сич» — украинская авиакомпания, которая является подразделением одноименного предприятия, производящего авиационные газотурбинные двигатели для самолетов и вертолетов. Карта полетов у нее скромная: из Киева во Львов, Одессу и Запорожье, а из Запорожья еще в Минск.

Напомним, что другая украинская авиакомпания — МАУ — прекратила полеты в Минск с 19 ноября этого года из-за убытков.
 
Теги: Минск
 
 
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Украинская Госавиаслужба одобрила заявку авиакомпании «Мотор Сич» на выполнение авиарейсов из Киева в Минск, сообщает телеграм-канал «От винта. Авиация...
 
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