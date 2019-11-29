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Больше половины молодых россиян хотят эмигрировать

30.11.2019 18:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Больше половины молодых россиян хотят эмигрировать

В России резко выросла доля молодых людей, которые не хотят связывать свое будущее со страной, выяснили социологи «Левада-центра».

Опрос, проведенный в сентябре в 50 субъектах РФ, показал, что 53% респондентов в возрасте до 18 до 24 лет хотели бы переехать за границу на постоянное место жительство. Их число подскочило почти в полтора раза относительно мая и достигло рекорда как минимум за 10 лет наблюдений.

Летние месяцы, которые сопровождались протестами в Москве и новым витком закручивания силовых гаек, усилили неприятие российской действительности во всех возрастных группах, следует из опроса, сообщает Finanz.

Среди людей в возрасте 25-39 лет число желающих уехать выросло с 23% лет 30% и достигло 6-летнего максимума. Среди тех, кому сейчас от 40 до 54 лет, доля потенциальных эмигрантов увеличилась с 14% до 19% и стала рекордной как минимум за десятилетие.

Даже в старшем поколении (от 55 лет) стало больше тех, кто «скорее хочет» или «определенно» желает покинуть Россию: в мае таких было 5% , а в сентябре - 7%.

В целом по стране каждый пятый (21%) уехал бы, если бы имел такую возможность, показал опрос. Это практически исторически рекорд: значения выше социологи фиксировали лишь в 2013 году (22%).

Желающие эмигрировать стали чаще испытывать «растерянность» (17%) и «стыд за происходящее в стране» (18%), а мысли об отъезде, как правило, связывают с тем, что не видят будущего в России для своих детей.

 
 
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В России резко выросла доля молодых людей, которые не хотят связывать свое будущее со страной, выяснили социологи «Левада-центра».
 
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