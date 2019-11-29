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ГАИ Минска предупреждает об опасности гололеда для водителей и пешеходов

30.11.2019 13:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

ГАИ Минска предупреждает об опасности гололеда для водителей и пешеходов
Фото из открытых источников

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Старший инспектор по АиП ОГАИ МОБ Октябрьского РУВД г. Минска Виктория ЦАРУК в комментарии «АиФ» отмечает: выбирайте безопасную скорость движения с учетом состояния проезжей части и видимости в направлении движения.

ГАИ Минска предупреждает об опасности гололеда для водителей и пешеходов В Беларуси за два дня более 400 человек получили гололедные травмы

Избегайте резких торможений, особенно на закруглениях дорог, увеличьте дистанцию и боковой интервал движения. Откажитесь от совершения обгонов, будьте предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов. Не забывайте, что при езде в гололед даже на небольшой скорости недопустимы резкость в движениях ни при переключении передач, ни при разгоне, ни при маневрировании.

Особенно опасен гололед на мостах, эстакадах, высоких насыпях, а также на подъездах к остановкам общественного транспорта, перекрестках и переходах. Лед здесь образуется нередко даже тогда, когда его нет на остальных участках дороги. Помните, тормозить на таких участках крайне опасно.

Все те трудности, с которыми вы сталкиваетесь на зимней дороге, испытывают и другие водители. Постарайтесь относиться к ним с уважением и пониманием. Приближаясь к пешеходным переходам и местам расположения детских учреждений, снижайте скорость до минимума.

Пешеходам следует обращать внимание на возможное обледенение тротуаров. Необходимо аккуратно приближаться к краю проезжей части. Быть осторожными при пересечении проезжей части. В условиях недостаточной видимости следует обозначить себя световозвращающими элементами.

 
Теги: Минск
 
 
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