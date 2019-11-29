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Какими будут зима и весна? Народные приметы на неделю с 2 по 8 декабря

30.11.2019 18:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

2 декабря – святой Авдий. Если этот день снежный и ветреный – зима будет долгой, а весна холодной, рассказали в программе «Плюс-минус».  

4 декабря – Введение. Ещё этот день называли воротами зимы. Считается, что снег, который выпал до этого праздника, растает, а тот который ложится на землю после – остаётся до весны.

Дожди и мокрый снег, туман и гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

6 декабря – Митрофанов день. Если в этот день солнечно и тепло, то и июнь таким будет.

Какими будут зима и весна? Народные приметы на неделю с 2 по 8 декабря

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2 декабря – святой Авдий. Если этот день снежный и ветреный – зима будет долгой, а весна холодной, рассказали в программе «Плюс-минус».   4 декабря – Введение. Ещё...
 
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