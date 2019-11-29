Каханенькие, родненькие, а «Павлинка» может попасть в Книгу рекордов Гиннеса









Павел Латушко рассказал, какие нововведения ждут театр к его столетнему юбилею. Уже подготавливается книга, создаются плакаты и около 10 видеороликов, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА. Гендиректор Национального академического театра имени Янки Купалырассказал, какие нововведения ждут театр к его столетнему юбилею. Уже подготавливается книга, создаются плакаты и около 10 видеороликов,корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БелТА.





По словам Латушко, к 100-летию Купаловского планируется внести в список историко-культурных ценностей спектакль «Павлинка».





— Надеемся на поддержку Министерства культуры и правительства нашей страны. Кроме того, мы подаем заявку в Книгу рекордов Гиннеса. Тут пока нет такой номинации, но, если получится изменить правила или внести дополнения, надеемся, что увидим нашу «Павлинку» в книге, — поделился гендиректор.





Кроме того, в театре была отлажена система электронных билетов, а за малую сцену возьмутся уже в следующем году.





— Что касается малой сцены театра, здесь активно идет работа. Практически завершена разработка проектной документации, сейчас будем проходить государственную экспертизу. «Надеемся начать все соответствующие работы в следующем году», — сказал Латушко.





А до конца 2019 года в рамках благотворительного образовательного проекта для многодетных и неполных семей, детей-сирот, детей-инвалидов и детей, оставшихся без попечения родителей, «Купаловский открывает сердца» театр посетят 500 ребят.



