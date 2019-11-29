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Кого коснется изменение нормы потребления воды
Источник материала: Партизан
Изменение нормы потребления воды коснется владельцев квартир, где не установлены счетчики.
Об этом в сюжете телеканала СТВ рассказал начальник центра по расчетам с потребителями УП «Минскводоканал» Василий Ананич,
— Изменение нормы водопотребления касаемо физических лиц будет рассмотрено в части лицевых счетов, в квартирах, в которых не установлены приборы учета расхода воды. Скорее всего, будет рассматриваться увеличение нормы водопотребления на одного человека, — прокомментировал нововведение В. Ананич.
По словам начальник центра по расчетам с потребителями УП «Минскводоканала», в квартире может быть прописан один человек, но при этом проживать в ней будут несколько. В таких случаях сотрудники предприятия всегда видят, что теряется водопотребление и объемы кубатуры просто не оплачиваются.
К слову, привыкать к новым лимитам придется и коммунальщикам. В несколько раз сократят и нормы потребления воды для уборки и обслуживания жилфонда.
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Изменение нормы потребления воды коснется владельцев квартир, где не установлены счетчики.
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