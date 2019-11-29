Новость, которую ждали: опять дорожает топливо

















Это двадцать четвертое изменение цен на бензин и "дизель" в этом году.





В “Белнефтехиме” объясняют очередное подорожание “снижением курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, ростом в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ — на 10 процентов по отношению к октябрю текущего года”.



