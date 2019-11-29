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Новость, которую ждали: опять дорожает топливо

30.11.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 1 декабря концерн “Белнефтехим” вторые выходные подряд повышает розничные цены на автомобильное топливо. Завтра цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 60 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 70 копеек, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 92 копейки, ДТ – 1рубль 70 копеек.





Это двадцать четвертое изменение цен на бензин и "дизель" в этом году.

В “Белнефтехиме” объясняют очередное подорожание “снижением курса белорусского рубля по отношению к основным валютам, ростом в ноябре цены нефти, поставляемой на белорусские НПЗ — на 10 процентов по отношению к октябрю текущего года”.

 
 
 
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С 1 декабря концерн “Белнефтехим” вторые выходные подряд повышает розничные цены на автомобильное топливо. Завтра цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 60...
 
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