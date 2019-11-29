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В Ляховичах найдено тело пропавшего 18-летнего молодого человека

30.11.2019 17:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ляховичах найдено тело пропавшего 18-летнего молодого человека
ПСО Ангел / vk.com

В Ляховичах найдено тело пропавшего 18-летнего молодого человека 26-летняя жительница Молодечно уехала на работу в Минск и пропала
20 ноября 18-летний Алексей Огородников вышел из общежития в Ляховичах и пропал. 10 дней его искали правоохранители и волонтеры. К сожалению, поиски закончились трагедией.

30 ноября было обнаружено тело парня. Информация о том, при каких обстоятельствах погиб молодой человек, пока не разглашается.

 
Теги: Минск
 
 
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При каких обстоятельствах погиб парень неизвестно.
 
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