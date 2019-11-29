30 ноября было обнаружено тело парня. Информация о том, при каких обстоятельствах погиб молодой человек, пока не разглашается.
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В Ляховичах найдено тело пропавшего 18-летнего молодого человека
30.11.2019 17:58 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
ПСО Ангел /
30 ноября было обнаружено тело парня. Информация о том, при каких обстоятельствах погиб молодой человек, пока не разглашается.
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При каких обстоятельствах погиб парень неизвестно.
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