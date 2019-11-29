Белорусы выиграли «золото» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

Источник материала: Аргументы и факты

В Токио проходит Чемпионат мира по прыжкам на батуте-2019. Белорусы Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев выиграли «золото» в командных соревнованиях.

Белорусская команда заработала 180,390 баллов и опередила конкурентов из Китая, занявших второе место, всего на 0,03 балла. Замкнули тройку сильнейших россияне, получившие 178,540 баллов.

Еще одну медаль сборной Беларуси на турнире в Японии принесли Владислав Гончаров и Олег Рябцев в синхронных прыжках. Наши атлеты завоевали «серебро», уступив лишь хозяевам соревнований.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте-2019 завершится 1 декабря.