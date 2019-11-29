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Белорусы выиграли «золото» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте

30.11.2019 15:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусы выиграли «золото» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте
Фото из открытых источников

В Токио проходит Чемпионат мира по прыжкам на батуте-2019. Белорусы Владислав Гончаров, Иван Литвинович и Олег Рябцев выиграли «золото» в командных соревнованиях.

Белорусы выиграли «золото» на Чемпионате мира по прыжкам на батуте Белорусы завоевали две медали на этапе Кубка мира по прыжкам на батуте

Белорусская команда заработала 180,390 баллов и опередила конкурентов из Китая, занявших второе место, всего на 0,03 балла. Замкнули тройку сильнейших россияне, получившие 178,540 баллов.

Еще одну медаль сборной Беларуси на турнире в Японии принесли Владислав Гончаров и Олег Рябцев в синхронных прыжках. Наши атлеты завоевали «серебро», уступив лишь хозяевам соревнований.

Чемпионат мира по прыжкам на батуте-2019 завершится 1 декабря.

 
 
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В мужских командных соревнованиях равных не было Владиславу Гончарову, Ивану Литвиновичу и Олегу Рябцеву.
 
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