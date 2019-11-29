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Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Последний день осени в Минске встретили по-спортивному. 30 ноября здесь прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это современный японский вид единоборств, который подразумевает свободное фехтование на безопасных мячах. Первое место заняла команда из Витебска.
Всего за звание сильнейших поборолись около 100 атлетов из разных уголков нашей страны. Самым юным участникам всего четыре года, а опытным – 44. В Беларуси такой вид японских единоборств с каждым годом становится всё более популярным. Сейчас в нашей стране спочаном занимаются больше тысячи спортсменов.
Кирилл Стрельцов, участник VIII Кубка Беларуси по спочану:
Софья Дубчинская, чемпионка мира по спочану:
Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Беларуси:
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Новости Беларуси. Последний день осени в Минске встретили по-спортивному. 30 ноября здесь прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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