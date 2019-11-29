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Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану

30.11.2019 19:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Последний день осени в Минске встретили по-спортивному. 30 ноября здесь прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану

Это современный японский вид единоборств, который подразумевает свободное фехтование на безопасных мячах. Первое место заняла команда из Витебска.

Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану

Всего за звание сильнейших поборолись около 100 атлетов из разных уголков нашей страны. Самым юным участникам всего четыре года, а опытным – 44. В Беларуси такой вид японских единоборств с каждым годом становится всё более популярным. Сейчас в нашей стране спочаном занимаются больше тысячи спортсменов. 

Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану

Кирилл Стрельцов, участник VIII Кубка Беларуси по спочану: 
Я занимаюсь 6 лет спочаном. Мне очень нравится этот вид спорта, т.к. я очень энергичный.

Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану

Софья Дубчинская, чемпионка мира по спочану:
Уровень, конечно, растет и виден прогресс. Когда видишь, что из года в год на соревнованиях результаты становятся лучше.

Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану

Хироки Токунага, Чрезвычайный и Полномочный посол Японии в Беларуси:
Каждый год мы проводим «Японскую осень в Беларуси». В рамках этой программы турнир спочана широко распространяется. Это хорошая традиция.

Хорошая традиция. В Минске прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану


После чемпионата каждый смог познакомиться с самобытной японской культурой на мастер-классах по оригами, каллиграфии и японскому языку. Впервые в рамках турнира юным спортсменам предложили нарисовать самураев и поделиться своим представлением о Стране восходящего солнца.    

Люди в материале: Хироки Токунага, Софья Дубчинская, Кирилл Стрельцов
 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Последний день осени в Минске встретили по-спортивному. 30 ноября здесь прошёл 8-й Кубок Беларуси по спочану, сообщили в программе Новости «24 часа»...
 
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