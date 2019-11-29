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В Таганроге пропало море: его сдуло ветром

30.11.2019 19:19 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Береговая линия Азовского моря сдвинулась на несколько сотен метров, рассказали в программе «Плюс-минус». Сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду) отогнали воду настолько, что Таганрогский залив превратился в пустыню.

В Таганроге пропало море: его сдуло ветром

Зато рады жители окраин Таганрога. Теперь они экономят время – ходят в центр города прямо по морскому дну.

В Таганроге пропало море: его сдуло ветром

Некоторые пытались проехать на машинах. Последний раз такой отлив здесь был 40 лет назад.

В Таганроге пропало море: его сдуло ветром

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Береговая линия Азовского моря сдвинулась на несколько сотен метров, рассказали в программе «Плюс-минус». Сильные порывы ветра (до 20 метров в секунду) отогнали...
 
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